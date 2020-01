Ainsi des journalistes des 8 pays de l’espace UEMOA ont été conviés pour l’occasion. Ces derniers ont été invités à s’approprier les concepts et définitions en usage dans le secteur des marchés des titres publics en vue de mieux comprendre les termes, l’organisation et le fonctionnement du marché des titres publics.

Ainsi ce séminaire s’est tenu 7 janvier 2020 au Pullman Teranga Hôtel de Dakar sous le thème : « Mieux comprendre le Marché des Titres Publics émis par adjudication de la zone UEMOA ». Divers sujets ont été passés en revue pour une meilleure maitrise des outils de ce secteur par les acteurs de la presse économique.

C’est ainsi que dans le détail ci-après : L’AUT: son historique son rôle et ses missions ; La dette souveraine, qu’est-ce que c’est? ; Le Marché des Titres Publics : voie d’émission, enjeux, termes et performances ; Comment lire et interpréter chacun des documents liés aux émissions ; Comment exploiter au mieux le site internet de l’AUT et in fine des ; Séances interactives de résolution de cas pratiques et de partage d’expériences ont été exposés pour permettre aux divers journalistes spécialisés en économie de se faire une idée de ce secteur du Marché des Titres Publics (MTP) qui est l’unique marché régional, par adjudication (système d’enchères), exclusivement dédié au financement des Etats membres de l’UEMOA par la levée de la dette souveraine.

Au demeurant, cette séance d’information entre en droite ligne des activités de promotion et de développement du Marché des Titres Publics (MTP) de la zone UEMOA, que l’Agence UMOA-Titres (AUT) a instauré dans le but de bâtir un marché régional des titres au service du développement des Etats de l’union.