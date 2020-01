Organisées par l’Agence UMOA-titres (AUT), les rencontres du marché des titres publics (REMTP 2020) se déroulent du 8 au 10 janvier 2020 à Dakar. Elles sont un événement professionnel axé sur le marché de la dette souveraine de la zone UEMOA.

Cette conférence annuelle, réunissant les émetteurs de la zone UEMOA ainsi que les investisseurs, a pour objectifs de promouvoir un dialogue de haut niveau autour des problématiques du marché de la dette souveraine et de développer une plateforme d’échanges entre les membres de l’écosystème du Marché des Titres Publics (MTP).

Elle entend également renforcer la promotion et le leadership du Marché des Titres Publics et aussi favoriser un dialogue entre émetteurs et investisseurs sur les enjeux et défis du marché financier régional d’une part, mais aussi sur les stratégies de financement des émetteurs de la zone d’autre part.

Ces rencontres qui vont se tenir sur trois jours en sont aujourd’hui à leur seconde édition après une première qui a eu lieu en 2019 à Abidjan. Plusieurs thèmes seront développés au cours de ces journées notamment la place pour le MTP dans le marché financier de la zone UEMOA ? Politique monétaire, changements réglementaires : quels impacts sur la politique d’investissement ? Attirer les investisseurs étrangers ; Les Titres de Créances Négociables (TCN), outil de financement des entreprises par le marché : bilan et perspectives. Ainsi cible-t-elle principalement les compagnies d’assurance, les SGO, les caisses de retraite, les banques et SGI, les investisseurs étrangers, les trésors nationaux, la presse économique et les partenaires AUT.

Aussi cet évènement qui constitue aussi une formidable opportunité de réseautage pour les acteurs du marché, rassemble plus de 150 participants dont une trentaine de speakers de renom venant des sphères régionale et internationale de la finance.