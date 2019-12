Cette requête est la dernière opération de son programme d’émission de titres de cette année. Elle entre dans le cadre de la gestion active de la dette du Sénégal entreprise en vue d’améliorer ses indicateurs de gestion de son portefeuille de dette et de mitiger certains risques induits.

Avec ce montant, le Sénégal pourra procéder dans les meilleurs délais à l’amélioration du profil de sa dette et aborder ainsi l’exercice 2020 dans des conditions optimales.

C’est à ce titre qu’a été réalisée une émission simultanée de trois souches d’Obligations Assimilables du Trésor de 3, 5 et 7 ans à paiement in fine respectivement en 2022, 2024, et 2026 pour un montant de 200 milliards de FCFA. Pilotée par le Trésor public de l’Etat du Sénégal, en étroite collaboration avec l’Agence UMOA-Titres

L’opération a affiché un taux de couverture global de près de 192% correspondant à un montant de 384 milliards offerts par la sphère des investisseurs et réparti comme il suit :

128,944 milliards FCFA offerts sur le titre à 3 ans,

161,506 milliards de FCFA collectés sur le titre à 5 ans qui demeure la maturité préférée des investisseurs

95,056 milliards FCFA mobilisés sur le titre à 7 ans.

Dans un souci de maîtrise du coût de la dette du pays, les autorités ont décidé comme recommandé par les services de la Direction Générale du Trésor de se cantonner strictement au montant annoncé, renonçant ainsi au 184 milliards supplémentaires offerts par les investisseurs.

Les taux de sortie de ces émissions (5,81% – 6,03% – 6,14%) se classent parmi les meilleures performances de l’année pour leurs maturités respectives ; étant devancé que par des taux obtenus lors d’opération de taille plus modeste.

Depuis plusieurs années, sous l’impulsion de l’Agence UMOA-Titres, les Etats de la zone UMOA cherchent à implémenter une vision prospective de la gestion active de la dette en monnaie locale en multipliant les opérations de gestion active de leur dette. Cette opération innovante qui a fait appel à toute l’expertise de l’Agence UMOA-Titres et de la Direction de la Dette Publique s’inscrit donc dans cette démarche proactive de gestion active et constitue la plus grosse levée de fonds opérée sur le marché local de la dette sur les cinq dernières années.