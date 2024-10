Elle a annoncé des financements plus qu’utiles et optimisés avec l’installation des antennes d’informations et d’orientations dans les zones les plus stratégiques. Surtout celles qui constituent des points de départ des candidats à l’émigration irrégulière. Aïda Mbodji veut à cet fin, relever un certain nombre de défis.

« C’est celui de résorber le chômage, de combattre la pauvreté. nous avons le défis de la création des richesses. Et nous devons avoir des ciblages parce que nous devons savoir où investir. Mais aussi, le défi surtout de combattre l’émigration clandestine », a-t-elle listé.

Et de se justifier : « quand je suis allée à Oussouye pour implanter l’antenne départementale, j’ai choisi Djiembrering. Parce que c’est une zone de départ des candidats à l’émigration. Il y en aura à Mbour. J’ai même failli amener l’antenne de Thiès à Cayar. Car, ce qui est surtout essentiel concernant les zones de départ, ce sont les bureaux d’information et d’échange. Alors, y implanter des antennes permettrait parfois de discuter avec les jeunes, de les dissuader. Surtout qu’il y a d’autres projets à venir. Il y a d’ailleurs le PAVI, un projet de 74 milliards sera reconduit avec une deuxième phase. Il y a également Master Card qui va nous équiper. Parce que nous devons doter aux jeunes d’ordinateurs. Tout ceci dans le cadre de la territorialisation de nos actions. Je n’exclus pas de temps en temps descendre sur le terrain, rassembler et expliquer aux jeunes pourquoi ils doivent pas quitter le pays.»

Dr Aïda Mbodji exhorte les coordonateurs de ces antennes de se rendre disponibles. Parce qu’il faut qu’ils sachent convaincre le jeune qui vient se renseigner, lui donner les informations qu’il veut entendre. Il faut ensuite leur parler des Opportunités disponibles pour les dissuader. Au-delà des opportunités financières de la Der, on doit leur présenter les opportunités que l’État les a proposées dans d’autres domaine avec le référentiel Sénégal 2050. C’est notre obligation.»

Selon elle, relever ses défis à travers ses opportunités c’est éradiquer la pauvreté au Sénégal.