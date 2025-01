Cette rencontre a été l’occasion pour le Conseil d’aborder les perspectives économiques de l’Union. Lesquelles, en 2025 restent globalement favorables. Selon les dernières prévisions de la Bceao, le taux de croissance du Pib de l’Union, en termes réels, ressortirait à 6,3 %. Cette accélération serait notamment impulsée par la bonne tenue des productions agricoles, extractives et manufacturières, ainsi que des activités commerciales et financières.

Pour ce qui est de l’année 2024, le Conseil des ministres s’est félicité de la poursuite de la vigueur de l’activité économique au cours de l’année 2024. En effet, les dernières estimations du Pib de l’Union font ressortir une accélération du rythme de progression de l’activité économique en 2024, avec une croissance de 6,0 % après 5,3 % en 2023.

Concernant les textes et législations, le Conseil des ministres a adopté le Rapport relatif à la situation économique et monétaire de l’Uemoa au 30 septembre 2024 et le Cadrage macroéconomique de l’Uemoa pour les années 2024 à 2029. Le Conseil a également examiné et adopté le projet de Décision relatif à la désignation des représentants des États au sein du Conseil d’administration du Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans l’Umoa (Fgdr-Umoa). Les ministres ont également procédé à l’adoption du projet de Règlement relatif aux relations financières extérieures des États membres de l’Union.