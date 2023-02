L’accord a, à ce jour, été signé par cinquante-quatre (54) des cinquante-cinq (55) États membres de l’Union africaine (UA). Quarante-quatre (44) pays ont déposé leur instrument de ratification, mais seuls quatre (4) ont ratifié le protocole sur la circulation des personnes.

Le commerce intra-africain, qui représente actuellement moins de 15 % du commerce total du continent, est largement étouffé par des règles d’entrée strictes qui rendent difficile la circulation des citoyens d’un pays à l’autre.

Dans un document publié à l’issue d’un dialogue de trois jours sur ‘’la prospérité en Afrique’’, qui s’est tenu au Ghana du 26 au 28 janvier sur le thème » ZLECAF : De l’ambition à l’action – Assurer la prospérité par le commerce continental », les pays africains sont invités à « accélérer’’ la ratification du protocole.

Le protocole – initialement contenu dans le traité d’Abuja de 1991 – vise à faciliter et à accroître la circulation des Africains en Afrique, tout en renforçant leurs droits d’entrée, de résidence et d’établissement dans les États membres de l’UA.

Si un plus grand nombre de personnes peuvent se déplacer librement, les pays pourront facilement exploiter un marché du travail plus vaste pour combler les lacunes en matière de compétences tout en pratiquant le commerce transfrontalier.

Le ‘’Dialogue pour la prospérité en Afrique’’ s’est concentré sur les questions relatives à la ratification de La ZLECAF, à l’accès aux marchés, au règlement des différends, aux négociations sur la phase II de l’accord, à l’industrialisation, au secteur privé, à l’innovation et à la technologie, au financement et à la mobilisation des ressources, aux partenariats pour l’impact et à la libre circulation des personnes.

Le document final contient également un engagement à « ratifier le protocole de l’UA sur la libre circulation des personnes et à choisir un champion pour assurer une entrée en vigueur rapide ».

En fait, le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo du Ghana a été appelé à se faire le champion du protocole sur la libre circulation des personnes. Le président a donné son accord de principe, prévenant toutefois que l’approbation de l’UA est nécessaire pour formaliser cette acceptation.

Le président Akufo-Addo a exhorté « chacun d’entre nous ici à se considérer comme le champion du commerce intra-africain », ajoutant : « Nous ne pouvons pas nous permettre d’échouer. En tant que nations africaines, nous devons nous donner la main et travailler avec diligence pour poursuivre cette noble cause. »

Le Dialogue a été organisé par l’African Prosperity Network en partenariat avec le secrétariat de la ZLECAF, le gouvernement du Ghana, le PNUD et la Commission économique pour l’Afrique (CEA). Il a rassemblé des dirigeants d’entreprises et d’associations, des responsables politiques, des experts en commerce, des femmes et des jeunes entrepreneurs, ainsi que des représentants de gouvernements de haut niveau qui ont réfléchi et identifié des solutions rapides pour faire passer l’initiative de la ZLECAF de l’ambition à l’action.

« L’intégration continentale est une nécessité existentielle, et donc un destin naturel pour l’Afrique », a déclaré Stephen Karingi, directeur de l’intégration régionale et du commerce à la CEA.

« Lorsque nos gouvernements signent ou ratifient un accord de cette nature, ils font une promesse collective à nous tous… Il nous incombe donc à tous de les soutenir pour qu’ils soient fidèles à leurs paroles, mais aussi de leur demander des comptes lorsqu’ils n’y parviennent pas », a déclaré Melaka Desta, coordinateur du Centre africain des politiques commerciales à la CEA.

« Laissez les Africains se déplacer librement. La libre circulation des personnes est une nécessité si l’Afrique veut profiter pleinement des avantages de La ZLECAF, a déclaré Joseph Atta-Mensah, conseiller régional principal pour le commerce, CEA.

Les organisateurs ont convenu de « se réunir chaque année, dans le cadre du Dialogue sur la prospérité de l’Afrique », et de faire le point sur les progrès du programme de prospérité de l’Afrique. Il a également été convenu que les partenaires de développement, dont la CEA et le PNUD, continueront à fournir un soutien coordonné aux gouvernements et aux entreprises pour assurer la mise en œuvre complète de la ZLECAF.