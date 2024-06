La nomination de Mme Aicha Ly à ce poste, intervenue depuis le 7 juin dernier, coïncide avec le lancement de la certification en montage de projet de PPP qu’elle a menée avec succès, indique un communiqué.

Zaman Impact – Sharing Knowledge est la Business Unit de Zaman Capital qui offre, à l’écosystème, des services de formation et de développement de capacités en partenariat Public-Privé (PPP).

Le PPP représente pour cette institution ‘’un levier moteur adéquat de transformation et de création de valeur ajoutée sociale et environnementale pour une Afrique plus stable et plus ambitieuse’’.

‘’C’est une véritable alternative pour faire face aux enjeux de souveraineté économique. Pour en obtenir l’impact attendu, il est crucial de réussir la phase de conception, de préparation et de conclusion des PPP’’, explique le communiqué.

Pour contribuer à cet objectif, Zaman Capital, Impact for People & Planet, à travers Zaman Impact – Sharing Knowledge, intervient sur le partage du savoir -faire avec l’ensemble des acteurs.

‘’En effet, notre institution croit profondément que le changement passe par la capacitation des acteurs qui impacteront de manière significative l’écosystème’’, souligne le communiqué, ajoutant que ‘’Zaman Impact – Sharing Knowledge propose ainsi une gamme de produits de développement de capacités allant de l’initiation aux PPP à la certification d’expertise en passant par l’appropriation des points clés d’un PPP pour les décideurs tout en faisant le lien avec les prérequis pour une mobilisation de financement privé’’.

‘’Nous faisons confiance au leadership de Aicha pour relever tous ces défis et mener à bien cet objectif majeur pour notre mission : transformer le capital temps en levier de succès et catalyser l’investissement privé dans des projets à fort impact viables en Afrique à travers des partenariats justes et équilibrés’’, souligne le communiqué, insistant sur le parcours de la nouvelle Directrice de la Business Unit Zaman Impact au sein d’équipes internationales et pluridisciplinaires (notamment DHL, Vinci group, Unicef, IFC).

‘’Sa connaissance des enjeux des PPP, ses compétences dans les domaines de la communication, des relations internationales, du marketing, ainsi que sa forte ouverture d’esprit seront des atouts pour bien prendre en charge les multiples attentes de ses partenaires tout en mettant en avant l’intérêt général, et ce conformément aux valeurs de Zaman Capital’’, note-t-on.