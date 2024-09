Cet investissement stratégique vise à accroître la capacité de production de WPI pour répondre à la forte demande croissante de palettes en Côte d’Ivoire, stimulée par la hausse des exportations du pays.

Les palettes en bois sont essentielles dans la chaîne logistique, notamment pour la manutention, le transport et le stockage des marchandises, et WPI est bien positionnée pour capitaliser sur cette opportunité de marché.

Ce premier investissement en Côte d’Ivoire s’inscrit dans la stratégie de WIC Capital de soutenir des PME dirigées par des femmes ou ayant un impact significatif sur l’autonomisation des femmes en Afrique de l’Ouest. En investissant dans WPI, WIC Capital réaffirme son engagement à promouvoir une croissance économique inclusive et durable dans la région.

Fondée en 2018 et située à Grand-Bassam, Wood Packaging Industry, est spécialisée dans la production innovante de palettes en bois et produits dérivés de menuiserie. Cette entreprise joue un rôle clé dans la logistique et le transport des marchandises en Côte d’Ivoire.

Ablawa Femi, Directrice générale de WPI, se réjouit de ce partenariat qui marque un tournant pour l’entreprise : « Cet investissement est une formidable opportunité pour renforcer notre position sur le marché et explorer de nouvelles pistes de diversification à fort potentiel. Avec le soutien de WIC Capital et de WIC Côte d’Ivoire, nous sommes prêts à concrétiser notre vision d’une croissance durable et innovante pour l’industrie de la menuiserie. »

Pour Évelyne Dioh Simpa, Directrice Associée de WIC Capital, cet investissement représente une étape importante pour WIC Capital en Côte d’Ivoire : « Nous sommes particulièrement fières d’accompagner une entreprise comme WPI, qui se distingue par une équipe dirigeante expérimentée et une collaboration efficace entre associés. Leur expertise, leur engagement et leur dynamisme sont pour nous des gages de succès et de croissance à long terme. Cet investissement reflète notre volonté de soutenir des entreprises prometteuses et durables en Afrique de l’Ouest. »

WIC Capital est le premier fonds d’investissement ouest-africain dédié à l’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) à fort potentiel, dirigées par des femmes ou avec un impact significatif sur l’autonomisation des femmes. WIC Capital soutient les entreprises à travers des financements adaptés et un accompagnement stratégique pour les aider à se développer et à réussir.