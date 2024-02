ACASEN, une entreprise familiale sénégalaise opérant dans le secteur de l’agroalimentaire depuis 1992, est reconnue pour sa spécialisation dans la production et la commercialisation de snacks à base de noix de cajou, d’arachides, pomme de terre et de farine infantile (Jogal Dox). Le financement de WIC CAPITAL vise à renforcer la capacité de production de l’entreprise et à l’accompagner dans son passage à l’échelle industrielle. Ce financement sera couplé à un accompagnement technique offert par la WIC Académie, le programme d’assistance technique du Women’s Investment Club, qui avait déjà accompagné la promotrice en 2022, dans le cadre d‘un programme de préparation à l’investissement.

Dans une déclaration, Mme Hermione AWOUNOU, promotrice d’ACASEN, exprime sa satisfaction : « Nous avons de très grandes ambitions de développement sur le marché local et international, où la demande de nos produits a toujours été plus forte que notre capacité de production. Cet investissement de WIC Capital représente une opportunité pour ACASEN de concrétiser cette ambition de croissance. »

Cet investissement de WIC Capital est réalisé, en partenariat avec l’activité Entrepreneuriat & Investissement de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), pour lequel WIC Capital est un partenaire de mise en œuvre, et qui vise à favoriser l’accès au capital de start ups et MPMEs au Sénégal. Cette collaboration entre WIC Capital et USAID Entrepreneuriat & Investissement renforce l’engagement de ces acteurs en faveur du développement économique inclusif et de l’autonomisation des femmes entrepreneures au Sénégal.

Mme Évelyne Dioh, Directrice Associée de WIC Capital, déclare : « Nous sommes ravis de soutenir ACASEN dans son passage à l’échelle. ACASEN est une entreprise familiale, fondée dans les années 1990 par la mère de la promotrice actuelle, Mme Monique SOGLOHOUN, comme une activité de vente de cacahuètes et de cajou grillée, qui s’est progressivement développée et formalisée. Nous sommes convaincus que l’expérience, la passion et l’ambition de la Promotrice, couplées à notre assistance technique, feront de ACASEN une championne régionale de l’industrie agroalimentaire.

« En collaborant avec des partenaires comme WIC Capital, nous sommes heureux de contribuer à la transformation des défis rencontrés par les MPME sénégalaises en opportunités de croissance. En outre, l’investissement en capital couplé à l’accompagnement technique via des programmes tels que la WIC Académie, permet de renforcer les capacités des entreprises à fort potentiel comme ACASEN et de faciliter leur passage à l’échelle pour devenir de véritables acteurs du développement économique conformément à la stratégie de soutien de l’USAID à l’écosystème entrepreneurial local » a expliqué Dieynaba Thiam Ka, Cheffe du Projet USAID Entrepreneuriat & Investissement.

WIC Capital a été mis en place par le Women’s Investment Club Sénégal en 2019, avec comme vision de donner aux femmes chefs d’entreprise l’accès à des instruments de financement modernes pour un développement inclusif.