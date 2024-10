« Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Turquie, autour de projets communs visant à promouvoir le développement économique, la sécurité et la prospérité », indique un communiqué de la cellule de communication de la présidence sénégalaise.

Les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Turquie, rappelle-t-on, ont connu une forte croissance, passant de 42,5 milliards de francs CFA (70,2 millions de dollars) en 2010 à 261 milliards (431,4 millions de dollars) en 2022.