Le chef du gouvernement sénégalais va discuter pendant ces trois avec son homologue mauritanien sur plusieurs secteurs stratégiques de coopération entre les deux pays notamment l’énergie, la sécurité, la pêche.

Ousmane Sonko en profitera pour rencontrer également la communauté sénégalaise établie en Mauritanie.

Le Sénégal et la Mauritanie ont procédé récemment à l’ouverture du premier puits de gaz du projet GTA. « Une étape historique pour le Sénégal et un avenir énergétique prometteur », selon le ministre de l’énergie du pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop