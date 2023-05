Le Directeur Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’UEMOA (BRVM), Dr Edoh Kossi AMÉNOUNVÉ a effectué une visite de travail à l’Autorité des Marchés Financiers du Québec (AMF-QUEBEC) et à la Bourse de Montréal (TMX), ce mercredi 17 mai 2023.

Dr Edoh Kossi AMÉNOUNVÉ a été personnellement reçu par le Président de la Bourse de Montréal, Monsieur Luc FORTIN entouré de tout son Directoire.

Cette visite se situe dans le cadre du lancement du marché des dérivés de la BRVM.

Ce fut l’occasion pour le Directeur General, d’effectuer deux fructueuses séances de travail avec ses interlocuteurs par rapport à la réglementation sur les instruments de dérivés ainsi que l’expérience canadienne en matière de marché des produits dérivés.

En outre, il a abordé les sujets relatifs au choix technologique, à la mise en place et au fonctionnement de la Chambre de Compensation ainsi que celui de l’éducation financière des participants.

Par ailleurs, la Bourse de Montréal est la 3ème plus importante Bourse au Canada, après Toronto Stock Exchange et TSX Venture Exchange.

La Bourse de Montréal est dédiée aux produits dérivés (unique Bourse canadienne de produits dérivés) et figure parmi les leaders mondiaux dans ce domaine.

« Ce furent des rencontres très riches en enseignements qui permettront d’affiner davantage les réflexions et de finaliser le projet du marché des dérivés de la BRVM » a-t-il indiqué le Directeur Général.

Pour conclut Dr Edoh Kossi AMÉNOUNVÉ a remercié l’Autorité des Marchés Financiers du Québec et la Bourse de Montréal pour leur accueil ainsi que l’ESG UQAM pour sa contribution à la réussite de ces rencontres.