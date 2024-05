Le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens El Hadji Malick Ndiaye, a conduit une délégation à Prague, du 19 au 21 mai 2024, composée de l’ambassadeur du Sénégal en Pologne, Papa Moussa Diop, du Secrétaire général et de techniciens du ministère des infrastructures et des transports terrestres et aériens, ainsi que des représentants du ministère des Forces armées, du ministère de l’Économie du Plan et de la Coopération et du ministère des Finances et du Budget, dans le cadre d’une visite de travail. Par le canal du compte X (Twitter) que l’information a été partagée.

M.Ndiaye a présidé plusieurs réunions stratégiques visant à renforcer la coopération entre le Sénégal et la République tchèque dans le domaine des transports. Lors de cette visite, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a tenu une séance de travail importante avec Monsieur Jozef Piga, Président directeur général d’Omnipol. Les discussions ont porté sur l’avancement du projet d’acquisition de cinq avions L410NG pour Air Sénégal. À ce jour, deux appareils ont déjà été livrés, le troisième est attendu pour le mois de juin prochain, et les deux derniers seront livrés d’ici à la fin de l’année 2024. Un projet à moyen terme envisage la création d’un Centre de service pour l’Afrique de l’Ouest basé à Dakar, incluant la maintenance et la formation des pilotes et techniciens, ainsi que l’implantation éventuelle, à plus long terme, d’une usine de montage d’avions.

En outre, indique M. Ndiaye j’ai rencontré, le 21 mai 2024, mon homologue tchèque, monsieur Martin Kupka, pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur des transports. Nos discussions ont inclus le projet de reconstruction des aéroports du Sénégal, en collaboration avec Transcon. L’aéroport de Saint-Louis est déjà opérationnel, tandis que les travaux de l’aéroport de Ourossogui-Matam, actuellement en phase finale, seront achevés en juillet prochain. Le projet d’acquisition des aéronefs L410NG, financé grâce au soutien tchèque et réalisé par Omnipol, est un témoignage éloquent de la coopération fructueuse entre nos deux pays. Ces aéronefs joueront un rôle crucial dans le renforcement de la flotte nationale et l’amélioration des dessertes régionales. J’ai particulièrement insisté sur l’importance du transfert de compétences et de technologies dans le cadre des différents projets et sur les bénéfices mutuels devant régir les relations de coopération entre nos deux pays. Nous avons également exprimé notre volonté d’étendre cette coopération au secteur des transports terrestres.

Le Sénégal a un besoin urgent de renouveler son parc automobile pour le transport urbain et interurbain, de moderniser le système de contrôle technique des véhicules et de renforcer l’application du code de la route. L’expertise tchèque sera précieuse pour atteindre ces objectifs ambitieux. Le transport ferroviaire a par ailleurs été identifié comme un axe potentiel de collaboration. Le Sénégal aspire à développer son réseau ferroviaire et voit en la République tchèque un partenaire idéal pour réaliser ces ambitions, ce qui serait essentiel pour la croissance économique et l’intégration régionale. En conclusion, je suis heureux de constater que le partenariat entre le Sénégal et la République tchèque dans le domaine des transports a déjà produit des résultats significatifs. Nos deux pays s’engagent à étendre cette collaboration à de nouveaux horizons, créant ainsi des opportunités bénéfiques pour les deux nations grâce à une coopération continue et un engagement mutuel.