Ce Forum de trois jours (19, 20 et 21 octobre) est co-organisé par les Chemins de Fer du Sénégal (CFS) et l’Union internationale des chemins de fer (UIC).

Dans son discours, le chef du gouvernement sénégalais, a soutenu que le financement des infrastructures ferroviaires constitue « un défi majeur en Afrique, aussi bien au niveau national qu’au niveau continental».

« Le rail offre beaucoup d’avantages comparatifs par rapport à la route. Le coût par kilomètre de voie ferroviaire réhabilitée est inférieur de 50 % à celui d’une route à deux voies. Par ailleurs, le rail a aussi une meilleure longévité : les routes doivent être entièrement refaites tous les 7 à 10 ans, contre 15 à 20 ans pour les voies ferrées. Sa consommation d’énergie et son empreinte carbone par tonne transportée sont aussi inférieures à celles de la route et des avions, le gain pouvant atteindre en moyenne 80%. », a-t-il déclaré.

Amadou Ba a expliqué que dans sa stratégie de développement, le Sénégal a fait le pari d’accorder une importance capitale à « la relance et au développement des chemins de fer. »

« Il est admis par tous que sans le rail le monde n’aurait pas atteint son niveau actuel de croissance économique. Il faut désormais admettre que nos politiques pour la résilience et nos combats contre les inégalités ne rencontreront pas les succès attendus sans les chemins de fer qui facilitent le développement inclusif, harmonieux et durable. Un réseau ferroviaire performant, peut être couteux au début ; mais il est toujours très profitable à l’avenir», assure- t-il.

Les recommandations qui sortiront des deux jours de travaux du forum, a poursuivi Bâ, permettront au Sénégal « de fixer les axes et orientations du financement des infrastructures ferroviaires, dans le contexte de la renaissance du rail partout en Afrique ».

Mohamed Rabie Khlie, Directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), vice-président de l’Union internationale des chemins de fer (UIC) et président l’UIC région Afrique a souligné que le « développement des infrastructures dans le monde se manifeste aujourd’hui avec acuité au regard des profondes mutations multifacettes ». Il a invité les acteurs à emprunter la voie de la « transformation et de la réinvention pour redessiner nos systèmes et modèle de mobilité de demain»