Cet événement organisé par le Bureau de mise à Niveau réunissant décideurs et experts de haut niveau, avait pour thème central : « La mise à niveau comme instrument d’accès aux marchés : cas des secteurs Pétrole, Gaz et Mines ».

M. Moussa OULARÉ, le Manager en «Business development » de l’institut national du pétrole et du Gaz (INPG), dans son intervention a souligné « la nécessité de la mise en place d’un accompagnement stratégique des acteurs des secteurs du Pétrole, du Gaz et des Mines, avec des programmes de formation spécialisés et pointus, conçus pour répondre précisément aux exigences opérationnelles et aux normes internationales de ces industries stratégiques. »

Il a prôné ainsi « le renforcement des capacités qui constitue un levier fondamental pour améliorer la compétitivité des entreprises locales et favoriser leur intégration réussie dans des chaînes de valeur complexes et concurrentielles. »

Monsieur Oularé a profité de l’occasion pour réaffirmer «l’engagement indéfectible de l’institut en tant que partenaire stratégique incontournable dans le développement des compétences techniques et stratégiques des ressources humaines locales. »