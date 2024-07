L’audience s’est déroulée ce 15 juillet 2024 au siège de la Commission de l’UEMOA à Ouagadougou, en présence du Commissaire chargé du Département des Services Administratifs et Financiers, Lassine BOUARE.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mission du Vice-Président de la Commission de la CEMAC et de sa délégation afin de s’imprégner de la stratégie adoptée par la Commission de l’UEMOA, pour le basculement de sa gestion budgétaire de moyens en budgétisation en mode programme.

Le Président DIOP a exprimé la disponibilité de la Commission de l’UEMOA à accompagner la Commission de la CEMAC dans la mise en place du budget-programme. Il a indiqué avoir donné les instructions afin que la délégation de la CEMAC reçoive tous les éléments portant sur l’expérience de la Commission.

A noter que la délégation de la Commission de l’UEMOA, conduite par le Commissaire chargé du Département des Services Administratifs et Financiers, Lassine BOUARE et celle de la Commission de la CEMAC avec à sa tête le Vice-Président Charles Assamba ONGODO ont entamé les échanges sur la mise en œuvre du budget programme.

En ouvrant les travaux, le Commissaire BOUARE a rappelé que « pour réussir cette réforme du budget-programme, la Commission de l’UEMOA a adopté une démarche progressive et graduelle pour sa mise en œuvre au sein des organes de l’Union ».

« Le niveau atteint dans la mise en œuvre de cette réformse du budget-programme, permet aujourd’hui d’affirmer que la Commission de l’UEMOA dispose d’une expérience et d’une antériorité dans ladite réforme », s’est-il réjoui.

Le Vice-Président de la Commission de la CEMAC, Charles Assamba ONGODO

Charles Assamba ONGODO s’est pour sa part réjoui de la disponibilité de la Commission de l’UEMOA pour ce partage d’expérience. « Nous avons préféré venir partager nos expériences avec nos frères qui ont le même statut et les mêmes objectifs que nous » dira le Vice-Président de la Commission de la CEMAC.

La mission mettra à profit ces 3 jours d’échanges pour s’imprégner de la méthodologie et de la stratégie utilisée en matière de mise en œuvre du budget-programme par la Commission de l’UEMOA. Au cours des travaux, les deux délégations passeront également en revue les différents outils développés aux plan organisationnel, juridique et technique pour la préparation, l’adoption et l’exécution du budget-programme. Les échanges porteront enfin sur les difficultés rencontrées, les succès enregistrés et les enseignements à capitaliser entre autres.

La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale regroupe 6 Etats à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée-Equatoriale et le Tchad. Le siège de la Commission de la CEMAC est à Bangui, en République Centrafricaine.