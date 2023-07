Une baisse de 1,3 point est notée sur le taux de chômage dans l’espace UEMOA, selon les données fournies par la BCEAO. Durant les 3 premiers mois de l’année en cours, le marché de l’emploi au sein de l’union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a enregistré une évolution. Il passe ainsi de 15,7% à 14,4%.

Ces chiffres avantageux sont dus à l’augmentation notable de la demande d’emploi par rapport à l’offre de travail, en lien direct avec la dynamique de l’activité économique.

La baisse du taux de chômage pour les adultes de (35 à 64 ans) a un impact majeur sur la diminution du chômage. En effet, il est passé de 13,3% au 1er trimestre 2022 à 7,9% au 1er trimestre 2023, soit une nette contraction de 5,4 points.

En outre, le taux de chômage a augmenté chez les jeunes de 15 à 24 ans et de 25 à 34 ans. A la fin du mois de mars 2023, le taux de chômage s’établissait à 26% pour la 1ère catégorie d’âge, contre 19,3% un an auparavant, et à 20,4% pour la seconde catégorie, contre 17,8% à la fin du mois de mars 2022.

Il est important de noter aussi que pour ce qui est de la répartition par genre, le chômage affecte plus les femmes (17,1%) que les hommes (12,3%), où il demeure à un niveau presque stable.