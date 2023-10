Cette information a été donnée le jeudi 26 octobre 2023 à Dakar par le Directeur Général du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) M. Birahim Diouf lors d’une conférence introductive (KeyNote) à un panel autour du thème, « Gestion collective : collecte et allocation d’actifs ». L’évènement s’est déroulé lors de la 1ère édition du Forum du Patrimoine et de l’Investissement organisé par CGF Bourse et CGF Gestion et l’agence Dimensions, qui s’est tenue dans la capitale sénégalaise sous la présidence du Premier Ministre du Sénégal, M. Amadou Ba.

Quant à la valeur des transactions dénouées, elle s’élevait, à 630,75 milliards FCFA au troisième trimestre de 2023, a poursuivi le Directeur général du DC/BR. « Ces performances enregistrées sont le résultat du dynamisme des acteurs de notre marché, y compris ceux de la gestion collective », a ajouté M. Diouf, se félicitant qu’au « sein de l’Union, l’industrie des OPCVM est en plein essor depuis plusieurs années ».

En effet, a-t-il expliqué, de 18 Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) au 31 décembre 2010, on en dénombre 122, au 30 septembre 2023 (+104 nouveaux fonds). L’industrie de la gestion collective évolue, dans un contexte marqué par la modernisation et la digitalisation des instruments financiers et de leur distribution.

Pour relever le défi de l’attractivité et proposer des solutions plus innovantes aux investisseurs, M. Birahim Diouf, a estimé que « les parties prenantes peuvent s’inspirer des innovations observées sur plusieurs places financières internationales, en termes de mobilisation d’épargne et de distribution de fonds. »

A ce propos, il a cité Vestima du Dépositaire international Clearstream, une solution STP novatrice pour le traitement des ordres des fonds d’investissement sans intervention manuelle, réduisant ainsi les coûts et les risques inhérents au processus.

Le deuxième exemple préconisé par le Directeur général du DC/BR porte sur le Fundsettle du dépositaire international de titres, Euroclear Bank, une solution complète pour le trading et la conservation des fonds, offrant un point d’accès unique aux marchés mondiaux des fonds. La conférence de M. Diouf a fait place au panel animé par six experts sur le thème, « Gestion collective : collecte et allocation d’actifs ».

Auparavant, le Premier Ministre, M. Amadou Ba a salué dans un discours officiel le rôle important que jouent les acteurs du secteur privé. « Messieurs les acteurs du secteur privé, le continent ne peut se développer sans votre contribution et agilité », a-t-il admis, rassurant dans la foulée que le gouvernement sénégalais est « déterminé à créer un environnement favorable à l’investissement ».

Cependant, a regretté M. Ba qui a été distingué à cette occasion pour ses efforts en faveur du secteur privé, « nous sommes confrontés à un défi, celui de l’accès au financement ». C’est pourquoi, il a insisté sur l’importance du partenariat public privé pour mieux adresser cette problématique.

Le Forum est organisé par le Groupe CGF (CGF Bourse et CGF Gestion). Le DC/BR est le Dépositaire Central des titres de l’UEMOA dont le siège est basé à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire. Il assure la centralisation de la conservation des valeurs mobilières pour ses adhérents, la bonne fin des opérations de règlement/livraison à la suite des transactions boursières ainsi que le paiement des évènements sur valeurs.

En tant que membre à part entière de l’Association of National Numbering Agency (ANNA), il assure la codification des valeurs mobilières dans l’UEMOA. Le DC/BR a été créé en 1996 et a effectivement démarré ses activités le 16 septembre 1998.