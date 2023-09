Le rapport met en exergue l’engagement de UBA en faveur de l’inclusivité, de la responsabilité sociale, de la décarbonisation, des pratiques commerciales responsables et d’une gouvernance solide.

En outre, il souligne l’engagement de la banque en faveur de NetZero et l’évaluation des impacts probables des risques physiques et de transition sur la stratégie commerciale de la banque.

Le rapport couvre également les mesures et les objectifs dans tous les domaines pertinents, y compris la gouvernance d’entreprise, la stratégie, la gestion des risques, la responsabilité sociale des entreprises (RSE), tout en démontrant son engagement à améliorer la qualité de la performance et de la divulgation non financière.

Commentant le rapport, le directeur exécutif des finances et de la gestion des risques de la banque, Ugo Nwaghodoh, a déclaré que « la banque est heureuse d’annoncer la publication du rapport annuel 2022 sur le développement durable de UBA, qui donne un aperçu de l’engagement de la banque en matière de performance et de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) »

Il a noté que l’initiative est essentielle pour les opérations commerciales de la banque et contribuera à garantir que les opportunités et les ressources pour les générations futures ne sont pas mises en péril.

« Nous restons une organisation motivée par des objectifs précis, engagée en faveur du bien-être à long terme de l’Afrique et de la création de valeur sociale, économique et environnementale, un résultat que nous considérons comme tout aussi important que nos résultats financiers. La durabilité ne se limite pas à cocher des cases et à répondre à des exigences réglementaires. Elle implique une planification et une prise de décision stratégiques pour créer une culture de responsabilité économique, sociale et environnementale au sein de la Banque, de son personnel et de l’ensemble de la chaîne de valeur », a ajouté Ugo Nwaghodoh.

S’exprimant également sur le rapport, Chidozie Ezike, responsable du desk de développement durable de la banque, s’est réjoui des résultats obtenus par UBA en 2022, tout en évoquant la solide campagne d’inclusion financière qui a permis à la banque de recruter plus de 200 000 agents à travers le Nigéria, contre 100 000 l’année précédente.

Dans le domaine de soutien aux petites entreprises, Chidozie a indiqué que la banque a formé plus de 8 533 personnes, tout en soutenant plus de 22 000 clients de petites et moyennes entreprises (PME) avec un accès au financement des PME en 2022, une augmentation par rapport aux 5 000 clients de PME soutenus en 2021.

« Il convient également de mentionner le formulaire d’ouverture de compte en braille, conçu pour embarquer les malvoyants, une initiative qui est la première de son genre en Afrique et dans le domaine du soutien aux SDG, 21 500 personnes ont été touchées par le programme d’alimentation communautaire de l’UBA en 2022, contre 1 300 personnes en 2021 », a-t-il ajouté.

« Je dois également souligner que la banque est en avance par rapport à d’autres institutions financières en ce qui concerne l’équilibre entre les sexes, car le nombre de femmes au conseil d’administration de UBA a augmenté pour atteindre 47% en 2022, contre 31% en 2021. Le nombre de femmes au conseil d’administration est actuellement supérieur de 53 % à l’objectif fixé par la banque et est, par ailleurs, le plus élevé d’Afrique », a déclaré M. Chidozie.

Il a par ailleurs indiqué que dans le cadre du mandat environnemental de la banque, la Fondation UBA, l’organe de responsabilité sociale du groupe bancaire, a lancé sa campagne de plantation d’arbres 2023 en partenariat avec l’Agence des parcs et jardins de l’État de Lagos (LASPARK).

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés dans l’ensemble du groupe et plus de 35 millions de clients dans le monde.

Présente dans 20 pays africains ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, en favorisant l’inclusion financière et en mettant en œuvre des technologies de pointe.