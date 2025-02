UBA Sénégal, acteur incontournable du secteur bancaire africain, s’associe à KEYZEN, startup innovante, pour lancer la carte Visa prépayée 100% GRATUITE. Cette nouvelle solution de paiement digital, conçue « par nous, pour nous », marque une avancée majeure en matière d’accessibilité financière et de digitalisation des paiements au Sénégal.

Grâce à cette carte, les particuliers, marchands et entreprises pourront effectuer des paiements en ligne et des transactions sécurisées partout dans le monde, directement depuis leur smartphone. Ce lancement représente une réponse concrète aux défis liés à l’accès aux cartes de paiement internationales, tout en offrant un service de qualité aux standards internationaux.

Un engagement fort pour l’inclusion financière

Avec plus de 40 000 utilisateurs déjà actifs sur l’application Keyzen, UBA et KEYZEN ambitionnent de démocratiser l’accès aux services financiers digitaux. Cette initiative dépasse le simple cadre d’une carte de paiement : c’est un véritable levier d’autonomisation financière, pensé et développé localement.

Taha THIOYE, Fondateur et Directeur Général de KEYZEN, se félicite de cette avancée :

« Nous sommes fiers de proposer une solution innovante développée au Sénégal, qui répond aux besoins spécifiques des consommateurs. Grâce à UBA et KEYZEN, chacun peut désormais disposer d’un moyen de paiement international fiable et sécurisé. »

Julien KOUASSI, Administrateur et Directeur Général de UBA Sénégal, ajoute :