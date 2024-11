Le Sénégal est engagé dans un système d’industrialisation avec la création de zones économique spéciales dans le domaine du tourisme. Et selon le président de la République Bassirou Diomaye Faye un plan d’action offre au privé des opportunités d’investissements et de partenariats publics-privés dans plusieurs secteurs.

« Le Sénégal s’est inscrit dans un vaste programme de réalisations et de modernisation d’infrastructures qui constituent le socle de tout développement. Nous voulons bâtir un Sénégal prospère. Et les entreprises turques avec leur expertise reconnues dans les travaux publics et la construction sont invitées à la réalisation de ce projet dans le tourisme et les infrastructures hôtelières », a déclaré le Chef de l’Etat Sénégalais.

Il est convaincu que « la stratégie de développement touristique de ce pays qui inclut le renforcement de ses capacités d’accueil et de projets d’aménagement de certains sites comme les îles du Saloum, le Cap Skiring et la petite côte, peuvent permettre à faire du Sénégal une destination touristique majeure. »

Bassirou Diomaye Faye suscite de ce fait, l’intérêt des entreprises turques. Et pour leurs faciliter la démarche, il les invite « à partager avec l’Agence de promotion de l’investissement, Apix, tous les détails du cadre incitatif les aidant à mieux s’approprier les secteurs prioritaires d’investissement du Gouvernement. Ainsi que toutes les opportunités d’affaires qu’offre le Sénégal. »

Il les encouragera à cet effet « à renforcer leur collaboration au-delà de la fourniture de produit et de la prestation de service ou de sous-traitance en développant des zones aventures qui s’inscrivent dans la durée. »

Car, persuade-t-il, « ensemble, elles ont les moyens et un rôle important à jouer dans la consolidation du partenariat sénégalo-turc pour la hisser à un niveau plus élevé et mutuellement bénéfique. »