«VERS UN AVENIR PROSPERE ET ÉQUITABLE POUR L’AFRIQUE : LA COOPERATION INTERNATIONALE EN ACTION»

Dans un monde secoué par des crises géopolitiques et économiques de grande envergure, l’Afrique demeure en première ligne, confrontée à des défis majeurs qui englobent des problématiques économiques, sociales et environnementales et qui impactent durement ses populations. Après la pandémie de la COVID-19 qui a exacerbé les vulnérabilités préexistantes, le continent africain subit de plein fouet les conséquences de plus en plus sévères et manifestes du changement climatique. Pendant ce temps, les conflits géopolitiques persistants amplifient les enjeux majeurs liés à la sécurité alimentaire, à la pauvreté et aux inégalités….

Ce contexte risque de compromettre la dynamique économique africaine et les grandes avancées accomplies par le continent au cours des deux dernières décennies. En 2022, 18 millions de personnes sont passées sous le seuil de pauvreté en Afrique, augmentant ainsi le phénomène de l’émigration. Actuellement, la moitié des pays de la région font face à une inflation supérieure à 10 %, érodant inexorablement le pouvoir d’achat des ménages et ralentissant la croissance économique prévue à 3,6 % cette année. Parallèlement, le resserrement des politiques monétaires a entraîné une hausse des coûts d’emprunt pour les pays d’Afrique subsaharienne exerçant une pression accrue sur les taux de change au moment où les budgets alloués à l’aide au développement ne cessent de diminuer.

En résumé, l’Afrique fait face à des enjeux cruciaux qui exigent une réponse internationale renforcée pour soutenir le continent dans sa quête de développement durable et inclusif et contribuer, de ce fait, à une plus grande stabilité et prospérité mondiales.

En favorisant l’accès aux ressources financières, techniques et humaines, cette coopération doit soutenir le développement économique et social des nations africaines tout en encourageant le partage des meilleures pratiques et des expertises adaptées à leur contexte unique. De plus, cette coopération doit renforcer la capacité des nations africaines à relever conjointement les défis communs en favorisant la coordination des politiques, l’établissement de partenariats stratégiques et la mutualisation des efforts.

Dans cette configuration, le Maroc pourrait jouer un rôle majeur dans l’orientation des discussions internationales sur les enjeux actuels de l’Afrique. Bénéficiant d’une position privilégiée sur la scène régionale, le Royaume a développé des relations solides avec de nombreux pays africains et du monde. En tant que fervent défenseur de la coopération Sud-Sud, Il œuvre activement au renforcement des liens entre les pays du Sud, favorisant les partenariats économiques, les investissements et les échanges commerciaux intra-africains. Son engagement envers la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) illustre la détermination du Royaume à créer un cadre propice à une intégration économique plus poussée et à une coopération régionale renforcée. Il aspire à une intégration régionale plus approfondie en Afrique, renforçant ainsi la voix du continent sur la scène internationale au profit de la stabilité et de la prospérité pour tous.

C’est cette vision audacieuse que le Maroc porte en accueillant les Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International (du 9 au 15 octobre 2023 à Marrakechk).

Cette initiative aspire à amplifier la voix de l’Afrique, à la rendre plus influente, plus audible et plus unie auprès des grandes instances internationales, afin de déclencher une dynamique de coopération internationale porteuse d’espoir et de progrès. C’est un appel à l’ACTION pour un avenir meilleur, non seulement pour l’Afrique, mais pour l’ensemble du monde.

Avec FinancialAfrik