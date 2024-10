Le Secrétaire Général du Syndicat des travailleurs a exposé l’ensemble des doléances qui ont été satisfaites et compte poursuivre le dialogue avec l’Administration du trésor public pour la réalisation d’autres préoccupations des travailleurs.

« Le 1er mai 2023, les travailleurs avaient fixé un certain nombre d’objetifs. Comme la validation des textes qui étaient dans le circuit du ministère des finances et de l’Administration du trésor depuis une décennie. Aujourd’hui, le syndicat a obtenu la signature de tous ces textes relatifs aux différents domaines d’activités : de nos conditions de travail à nos conditions de rémunération. C’est un acquis maintenant et une réalisation pour tous nos collègues. La carte du trésor aussi est largement élargie avec la création des TPA qui étaient des perceptions à vocation régionales. C’est une vieille doléance du syndicat, également satisfaite. Parce qu’il fallait que ces postes soient érigés en TPR. Comme aujourd’hui, la création des TPR de Sédhiou, de Kaffrine, de Diourbel, de Matam et de Kédougou en plus de la perception de Keur Massar et Koungheul. Donc c’est une avancée considérable par rapport à la couverture nationale du trésor », s’est réjoui El Hadji Djimourou Dia. »

Il a ajouté qu’il y a des améliorations sensibles par rapport à leurs conditions de travail à leurs dotations. Comme la réfection et la création de nouveaux postes de comptables à Saint Louis. »

D’après les syndicalistes, le trésor entre dans une nouvelle phase de son histoire avec des réformes pas encore achevées. C’est le cas noté sur le plan comptable et organisationnelle.

« Nous voulons demander sa finalisation. Il faut faire aussi des mutations dans ce domaine au niveau des ministères, dans certaines directions administratives qui doivent changer de dénomination et de compétences. Ce, en perspective d’amélioration conforme à l’internationalisation des directives de l’UEMOA. Mais également pour aboutir à la modification de la loi de finance du règlement général sur la comptabilité publique. Le plan de carrière des collègues aussi est une préoccupation du syndicat. En plus, nous voulons un siège pour la direction des comptabilités publiques et du trésor. Ce sont-là d’autres doléances du syndicat », a listé le SG Dia.

Le Directeur Général du trésor public d’abonder dans le même sens et juge le bilan « globalement satisfaisant. Mais il peut être amélioré. Il y aura toujours des revendications à satisfaire. Mais il est évident qu’il y a des acquis tant sur les conditions de travail que sur les conditions de vie de nos travailleurs en termes d’amélioration. »

Dr Cheikh Tidiane Diop qui dit avoir érigé « le dialogue comme mode de gestion », invite, à cet effet, les syndicalistes « à toujours faire preuve de responsabilité dans leurs revendications.»

«J’ai pris bonne note de tout ce qu’ils réclament. J’attends le rapport de leurs travaux. Et naturellement je les demande de formuler des propositions et des solutions. Nous allons mettre en œuvre toutes les solutions proposées qui sont sous ma responsabilité. Celles qui relèveront de la responsabilité du ministre des finances seront également portées à son niveau », a assuré M. Diop.