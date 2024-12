Nos efforts ont mobilisé les communautés, demandé des comptes aux puissants et fait évoluer les politiques. Nous avons également fait pression pour plus de transparence lors de sommets mondiaux comme le G20 et la Conférence des Parties (COP29), en appelant les dirigeants à s’engager à prendre des mesures significatives.

Même s’il reste encore beaucoup à faire, ces victoires montrent que le changement est non seulement possible, mais qu’il est en train de se produire. Pour célébrer nos réalisations, voici un tour d’horizon des victoires en matière de lutte contre la corruption que nous avons contribué à obtenir au cours des 12 derniers mois.

L’année a commencé fort, avec un accent clair sur le rôle de la justice dans la lutte contre la corruption. En janvier, nous avons publié notre Indice de perception de la corruption 2023 , soulignant le lien entre corruption et (in)justice. Le même mois, après une décennie de processus et des efforts incessants de TI et TI Allemagne, le parquet de Munich a porté plainte contre deux anciens députés allemands impliqués dans le système de corruption de la laverie automatique azerbaïdjanaise. Nous suivons de près le procès qui doit commencer en janvier 2025. En février, la Cour suprême du Panama a confirmé la condamnation de l’ancien président Ricardo Martinelli pour blanchiment d’argent. Des années auparavant, TI avait demandé que des poursuites soient engagées contre lui , en soumettant une lettre au tribunal contenant des arguments juridiques en faveur de son extradition et en plaidant pour sa désignation comme sanction.

En avril, l’Union européenne a renforcé l’accès aux informations sur la propriété effective pour les médias et les organisations de la société civile (OSC), atténuant ainsi l’impact causé par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne de 2022 et éliminant les dispositions qui les exposaient à des risques. Nos travaux de recherche, la création de coalitions et nos contributions directes à la directive ont été essentiels pour façonner ces réformes. Toujours en avril, les efforts de TI Pakistan ont permis de récupérer 1,3 milliard de PKR (4,6 millions de dollars US) après que des entreprises privées n’aient pas payé leurs redevances. Puis, en mai, l’UE a publié son programme historique de lutte contre le blanchiment d’argent, élargissant les exigences de conformité, améliorant la transparence et établissant une autorité de lutte contre le blanchiment d’argent pour superviser les institutions à haut risque. Bon nombre de ces changements ont été façonnés par le plaidoyer soutenu de TI et les recommandations des experts.

Au cours de l’été, plus de 2 000 personnes venues de 140 pays se sont réunies en Lituanie pour la 21e Conférence internationale contre la corruption , motivées par l’urgence de s’attaquer aux menaces mondiales exacerbées par la corruption. En juillet, le projet Journalists Against Corruption de TI Armenia a donné lieu à des rapports d’enquête sur les conflits d’intérêts et le népotisme, l’un d’entre eux ayant déclenché une enquête de la Commission de prévention de la corruption. En août, le président des Maldives a décidé de ne pas ouvrir les mers du pays à la pêche à la palangre , une victoire majeure soutenue par le plaidoyer de TI Maldives, aux côtés d’autres organisations de la société civile.

En septembre, TI États-Unis, en collaboration avec ses alliés, a contribué à introduire deux projets de loi au Congrès pour clarifier que les lois nationales anti-corruption s’appliquent aux fonctionnaires des États et locaux acceptant des gratifications illégales, renforçant ainsi les efforts visant à combler les lacunes des lois fédérales sur la corruption.

Au cours des derniers mois de l’année, nous avons appelé les dirigeants à s’engager véritablement à prendre des mesures déterminées contre la corruption. À l’approche du G20, nous avons organisé une action audacieuse à Rio de Janeiro , remplissant le ciel de billets de banque géants pour attirer l’attention sur l’échec du G20 à donner la priorité aux efforts de lutte contre la corruption. Lors de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, nous avons mis en garde contre le risque élevé de cooptation pour promouvoir un programme en faveur de l’industrie des combustibles fossiles, en appelant à agir pour préserver l’intégrité du sommet et empêcher les futurs hôtes de privilégier leur propre programme au détriment du bien commun. Et pour clôturer cette année historique – la plus grande année électorale de l’histoire – nous avons appelé la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption à adopter de nouvelles normes mondiales pour la transparence du financement politique .

Nous sommes impatients d’entamer l’année à venir ! En 2025, nous poursuivrons sur notre lancée en prônant une plus grande responsabilité, une plus grande transparence et un changement durable. Notre résolution reste inchangée : lutter contre la corruption et ouvrir la voie à un avenir plus juste, plus égalitaire, plus durable et plus prospère pour tous