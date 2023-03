Le panel a pour objectif d’explorer les voies et moyens de mobiliser des financements pour une transition juste et parvenir à une reprise inclusive. Ceci, alors que le programme de financement pour une transition juste est passé à une nouvelle phase avec l’annonce à la COP27 par les pays les plus riches de payer pour les pertes et les dommages afin d’accélérer le rythme vers une croissance inclusive.

« Beaucoup de choses ont changé depuis que les Nations Unies ont tracé une voie raisonnable et durable pour notre peuple et notre planète en 2015 afin de parvenir à une croissance inclusive », ont souligné les panelistes, faisant remarquer que les effets du changement climatique, de la COVID-19 et de la guerre en Ukraine refaçonnent les sociétés et détériorent leurs perspectives économiques.

En Afrique, la réalisation des objectifs de l’Agenda 2030, de l’Agenda 2063 et l’adaptation et l’atténuation des effets du changement climatique et des retombées de la pandémie nécessitent un accès au financement pour assurer une reprise inclusive vers une économie durable.

« Les progrès en Afrique détermineront les progrès mondiaux sur les ODD. L’accès à un financement adéquat est essentiel pour garantir que les communautés du Mozambique, du Niger et du Sahel renforcent leur résilience et s’adaptent au changement climatique. Les politiques doivent être inclusives pour parvenir à une reprise inclusive », déclare Diene Keita, Sous-Secrétaire générale et Directrice exécutive adjointe au Programme, du Fonds des Nations Unies pour la population.

La session a formulé une série de recommandations aux gouvernements et aux organisations internationales sur la manière de mobiliser des financements publics et privés pour des réformes durables qui produisent des résultats positifs pour les Africains, tels que le travail décent, la pauvreté et l’éradication, et stimulent des économies inclusives qui accordent la priorité aux femmes et aux filles.

Le plan de transition juste et de reprise inclusive doit être intégré dans les plans et budgets climat de chaque pays. Cela garantira des budgets annuels et des plans de financement à long terme qui réfléchissent aux priorités des besoins climatiques et des plans de reprise.

Une autre étape cruciale consiste à préparer des stratégies de financement pour l’adaptation qui reflètent le Plan national d’adaptation (PAN) ou les Contribution déterminées au niveau national (CDN) des pays dans le cadre de l’Accord de Paris.

« Nous devons faire attention au financement de l’adaptation, qui n’a pas reçu suffisamment d’attention lors de la COP27. Nous devons mobiliser des financements à cette fin pour aller de l’avant alors que nous nous réunissons à la COP28 aux Émirats arabes unis », déclare Nemera Gebeyehu, Ministre d’État éthiopien à la planification et au développement.

Parallèlement à ces efforts, les institutions financières privées ont également commencé à reconnaître leur responsabilité de soutenir la transition juste et de parvenir à une reprise inclusive. Même si le rythme est lent, les gouvernements africains peuvent profiter de l’occasion pour lever des fonds pour soutenir ladite transition.