Selon le Secrétaire d’Etat Ibrahima Thiam, cette rencontre qui entre dans le cadre de la tournée nationale dans les zones Nord, Sud, Centre et Est du pays, initiée par l’agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) dans va sans nul doute rapprocher davantage les PME/ PMI et les structures d’encadrement dédiées à l’image de l’ADEPME.

« Cette tournée nationale est en phase avec le référentiel des politiques publiques décliné à travers 4 axes prioritaires qui guident l’action du gouvernement à savoir la promotion d’une économie durable des territoires, la bonne gouvernance et l’engagement africain et un capital humain de qualité et une forte équité socia. et d’après l’autorité l’atteinte de ces objectifs du PROJET passera forcément par le développement du secteur privé et des PME/ PMI en particuliers. »

C’est pour dire tout le sens que l’Etat du Sénégal accorde à ce secteur qui représente 99,8 % du tissu économique d’après le dernier recensement général des entreprises ajoute le représentant du ministre de l’ industrie et du commerce à cet événement organisé dans le Saloum.

Ibrahima Thiam annonce en effet qu’un vaste chantier est entamé par ses services pour améliorer l’environnement et le cadre des PME PMI à travers le renforcement du dispositif juridique et institutionnel pour mieux harmoniser les interventions des structures d’encadrement.

« Cette rencontre nous permet aussi de partager avec les acteurs des nouvelles orientations du gouvernement et les actions en cours et enrôler les entreprises éligibles au programme d’accélération compétitivité et emplois (PACE) », assure -t-il, informant que c’est aussi un moment d’écouter des préoccupations et des propositions de solutions en attendant les concertations régionales prévues à l’occasion des Etats Généraux de l’industrie, du commerce et des PME/PMI.

Le ministère compte également développer l’écotourisme, le tourisme religieux dans la localité mais aussi réaliser plusieurs plateformes dans cette partie du pôle centre.

Le secrétaire d’Etat en charge du développement des PME PMI qui attend les conclusions de ces concertations a aussi, par cet occasion visité les PME PMI de la région.