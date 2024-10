Le Directeur de Cabinet du ministre du tourisme confirme que « c’est un premier jet. D’autres vont suivre. Ils sont une centaine de touristes qui viennent de débarquer à Cap Skiring. Certains vont faire une dizaine de jours et ils repartirons. Mais d’autres viendront . Il y aura un flux. »

Thierno Mademba Gaye poursuit : « notre ambition c’est davantage développer ça. Qu’il y ait de plus grands nombres de visiteurs, des vols d’envergure. Pour se faire, il faut étendre le club med. Nous avons des bureaux de promotion touristique à l’étranger. Nous en avons en France, nous en avons aux Etats Unis et nous prospectons d’autres marchés. »

D’ailleurs, il informe que « récemment, il y a des Italiens qui ont fait ce qu’on appelle un addict-tower avec 18 Tower pour visiter différents sites au Sénégal. Mais au bout du compte, ce que nous attendons, c’est de nouveaux marchés. Des gens qui ne connaissent pas le pays. Des gens à qui on vend la destination Sénégal pour qu’ils viennent. On fait cette promotion essentiellement avec l’Agence de promotion touristique et Sapco pour attirer les investisseurs. »

Le ministère du tourisme et de l’artisanat a profité de la cérémonie d’accueil et discuté avec le Top management du club Med pour des perspectives prometteuses.