Le ministre Dieye trouve « le projet ambitieux parve que incluant la construction d’une station de traitement de l’eau brute en provenance du Lac de Guiers, le renouvellement du réseau d’alimentation en eau, et le renforcement des capacités de stockage pour assurer un accès durable à l’eau potable pour Touba et ses alentours. »

Il s’inscrit dans la vision stratégique du Président de la République SEM Bassirou Diomaye Faye et répond aux priorités exprimées par Serigne Mountakha MBACKE, sous l’engagement fort du gouvernement et du Premier ministre Monsieur Ousmane SONKO.

Il faut dire que la cérémonie de signature s’est déroulée à la Sphère ministérielle Habib Thiam à Diamniadio, en présence des Directeurs généraux de la SONES et de l’OFOR, Messieurs Abdoul Niang et Hamade Ndiaye, ainsi que des représentants du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha MBACKE et des autorités administratives.