Et un montant de plus 21 Milliards a été distribué à en croire la direction régionale de l’institution financière en faveur des femmes et des jeunes dans la capitale du rail.

« Nous nous inscrivons dans une démarche de territorialisation des actions de la DER/FJ. La structure de financement cherche à être en phase avec les orientations de l’État du Sénégal à travers son nouveau référentiel Sénégal 2050, dont les grandes orientations s’inscrivent dans une dynamique de territorialisation et de décentralisation », a déclaré Aïda Mbodji.

D’après un document rendu public, la DER/FJ compte plus de 40.000 bénéficiaires directs de crédits dans la région de Thiès et plus de 100.000 crédits octroyés.

Sur ce, a déléguée Générale réitère que « la vocation de la DER, est d’accompagner les pouvoirs publics, relever les défis, en essayant d’absorber le gap du chômage en luttant contre la pauvreté. »

Après l’Etape Thiès, la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) annonce ce vendredi 25 octobre 2024 un autre Crd à Dakar qui sera présidée par le Dr Aissatou MBODJI. Beaucoup d’autorités administratives et locales de la région de Dakar vont y prendre part.

Aussi un « Pencoo » au CICES sera également tenu. Il regroupera l’ensemble des faîtières des 5 départements de la région de Dakar et qui offrira un cadre d’échanges entre la DER/FJ, avec à sa tête le Délégué Général, et ses bénéficiaires.