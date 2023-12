Pour obtenir sa licence 5G, Free a casqué 13,5 milliards de francs Cfa. De ce fait, Free devient le deuxième inscrit sur la liste des opérateurs de téléphonie au Sénégal autorisés à accéder à la cinquième génération de technologie cellulaire sans fil (5G) après la Sonatel qui avait acquis sa licence en mai 2023 pour 34,5 milliards Fcfa. Ce processus piloté par l’ARTP constitue une étape majeure dans le cadre de l’extension de la 5G au Sénégal.

Sonatel chargée de mettre en place la 5G

Pour rappel, Sonatel s’est vue confier la responsabilité de mettre en place le réseau 5G dans le pays. Cette technologie de pointe devrait offrir des vitesses de connexion ultra-rapides, une latence réduite et des capacités de réseau améliorées, ouvrant la voie à de nouvelles applications et opportunités dans des domaines tels que l’Internet des objets, les véhicules autonomes et la télémédecine.

Les utilisateurs sénégalais devront néanmoins attendre l’année prochaine pour pouvoir profiter pleinement des avantages de la 5G. La Sonatel devra d’abord finaliser les détails techniques et les accords nécessaires pour déployer le réseau à grande échelle. Le lancement commercial de la 5G est prévu en mai 2024.