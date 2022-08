Faisant le point de la situation du secteur de la microfinance dans les pays membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), l’Institut d’émission commun précise que l’année d’avant, ce montant s’élevait à 1.740.809,9 millions de F Cfa. Soit une augmentation de 19,3%.

« Le nombre de Sfd dans l’Umoa est de 508 unités à fin mars 2022. En outre, 17.284.110 personnes ont bénéficié des services financiers fournis par les institutions de microfinance sur la période sous revue, à travers 4.370 points de service répartis dans les États membres de l’Union », précise-t-on dans le document.

Une dynamique positive a été constatée en termes de collecte de dépôts et d’ouverture de comptes des Sfd en faveur de leur clientèle souligne la source, notant toutefois que l’activité d’octroi de crédits a été ralentie sur le premier trimestre, à l’instar des années précédentes.

« Cette tendance saisonnière est généralement observée après les fêtes de fin d’année en raison de la forte activité de crédit enregistrée à ces occasions. Le montant des dépôts collectés a augmenté de 336.032,6 millions de F Cfa pour s’établir à 2.076.842,5 millions de F Cfa contre 1.740.809,9 millions de FCfa une année plus tôt, soit une augmentation de 19,3% », indique la Bceao

« Cette progression est enregistrée en Côte d’Ivoire (+100.437,1 millions de F Cfa, soit +24,9%), au Burkina (+81.348,4 millions de F Cfa, soit +25,0%), au Togo (+55.460,0 millions de F Cfa, soit +20,4%), au Sénégal (+52.401,7 millions de F Cfa, soit +12,5%), au Mali (+23.430,9 millions de F Cfa, soit +17,1%), au Bénin (+18.339,4 millions de F Cfa, soit +11,7%) et au Niger (+4.652,1 millions de F Cfa, soit +17,4%) », signale le document. Une diminution a été relevée en Guinée-Bissau (-37,0 millions de F Cfa, soit -43,1%).

L’épargne mobilisée par les Sfd a été constituée à hauteur de 43,4% par les hommes, 22,2% par les femmes et 34,4% par les groupements.

Le montant moyen des dépôts par membre a progressé de 10,8%, pour s’établir à 120.159 F Cfa après 108.407 F Cfa à fin mars 2021. L’épargne recueillie par le secteur de la microfinance de l’Umoa représente 5,3% de celle collectée par les établissements de crédit de l’Union.

« Malgré le ralentissement sur le trimestre, l’encours des crédits des Sfd de l’Union s’est accru de 268.327,1 millions de F Cfa (+16,0%) par rapport à son niveau à fin mars 2021 pour se situer à 1.946.765,4 millions de F Cfa.

La hausse est observée en Côte d’Ivoire (+73.339,7 millions de F Cfa, soit +17,7%), au Burkina (+66.837,7 millions de F Cfa, soit +27,8%), au Sénégal (+47.417,3 millions de F Cfa, soit +10,0%), au Togo (+38.316,2 millions de F Cfa, soit +18,9%), au Bénin (+28.359,3 millions de F Cfa, soit +17,6%) et au Mali (+19.044,0 millions de F Cfa, soit +12,0%).

Une diminution a été notée au Niger (-4.978,6 millions de F Cfa, soit -20,4%) et en Guinée-Bissau (- 8,4 millions de F Cfa, soit -12,4%) ».

Une part de 50,4% de l’ensemble des concours accordés par les Sfd représente les crédits à court terme. Les prêts à moyen et long terme constituent respectivement 30,5% et 19,1% sur la période. La clientèle masculine des SFD a bénéficié de 54,3% des crédits. La clientèle féminine et les groupements bénéficient respectivement de 20,6% et 25,1% des financements.

L’encours moyen des financements des Sfd par membre a augmenté de 7,7% pour se situer à 112.633 F Cfa à fin mars 2022 contre 104.523 F Cfa l’an dernier. Le taux brut de dégradation du portefeuille est resté stable, ressortant à 8,9% contre 8,8% à fin mars 2021, pour une norme généralement admise de 3% dans le secteur.

L’UMOA comprend les pays suivants : Bénin, Burkina, Côte-d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.