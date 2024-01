Jusqu’ici Directeur General Adjoint de la structure, Sarr est un homme du sérail pour y avoir travaillé depuis Février 2005. En tant que Directeur des Études et du Développement, il était en charge de diriger d’importants projets de développement commercial et institutionnel dont la transformation digitale.

Totalisant une vingtaine d’années d’expérience dans le secteur de la Microfinance, le nouveau Dg de l’ACEP a entamé sa carrière à la Direction Générale du Crédit mutuel du Sénégal comme analyste financier avant de rejoindre le cabinet Remix.

Souleymane Sarr est titulaire d’une Maitrise en gestion des entreprises et économie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) obtenue en 1998. Il a aussi décroché, en 2019, un Master 2 en Marketing et Stratégie et des certificats en gestion d’un réseau d’agents – finance digitale au Kenya et en gestion des risques ADA/PRIM Luxemburg.