La titrisation de créances est un mécanisme capable de répondre aux aspirations du Groupe Sonatel, en ce sens qu’elle permet un refinancement optimal de ses créances dans le but de mobiliser des ressources financières à des coûts avantageux afin de répondre aux besoins d’investissement, notamment dans son cycle d’exploitation. Elle permet également à Sonatel d’optimiser ses ratios de bilan, tout en élargissant sa base d’investisseurs.

Ainsi, Sonatel annonce dans un communiqué, avoir mandaté le Consortium formé par la Société de Gestion et d’Intermédiation Invictus Capital & Finance et la Société de Gestion de Fonds Communs de Titrisation de Créances (FCTC) KF Titrisation respectivement en qualité (i) d’Arrangeur et Chef de file de l’opération de l’Appel Public à l’Epargne à travers la titrisation des créances de Sonatel et (ii) de gestionnaire du Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC Sonatel).

Une première dans la zone

L’opération de titrisation de créances sera lancée officiellement le 14 décembre 2023.

Cette initiative, lancée à l’occasion du 25ème anniversaire de sa cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) d’Abidjan, renforce la position de Sonatel sur le Marché Financier Régional de l’UMOA. Depuis son introduction en Bourse en 1998, Sonatel demeure la plus grande capitalisation boursière de la région.

Première du genre dans le secteur des télécommunications de la zone, cette opération de titrisation de créances vise à financer les investissements de Sonatel, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché avec des solutions adaptées et efficaces pour ses clients.

A propos de Sonatel

Le Groupe Sonatel, membre du groupe Orange, est l’opérateur de référence en Afrique de l’Ouest offrant des solutions globales de télécommunications dans les domaines du fixe, du mobile, de l’Internet, de la télévision, du mobile money et des données au service des particuliers et des entreprises. Aujourd’hui leader dans tous ses pays de présence avec plus de 40 millions de clients, le Groupe Sonatel, après le Sénégal, a démarré son expansion géographique au Mali en 2002, puis s’est successivement installé en Guinée et en Guinée Bissau en 2007 et en Sierra Léone en 2016. Sonatel est également depuis 2020 gestionnaire délégué de la Société Béninoise d’Infrastructures Numérique (SBIN). Sonatel est cotée à la bourse BRVM d’Abidjan (symbole : SNTS).