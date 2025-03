Ce vendredi 28 février 2025, M. Mamadou Diagna NDIAYE, Président du COJOJ, et M. Sékou DRAMÉ, Directeur général du groupe Sonatel, ont officialisé cette collaboration historique en présence de M. Ibrahima Wade, Coordonnateur général du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Sonatel, premier partenaire premium de Dakar 2026

Avec cette alliance, Sonatel devient le premier partenaire premium des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, marquant ainsi un tournant décisif dans la préparation de cet événement d’envergure mondiale. En tant que fournisseur officiel des services télécoms pour les produits fixes et mobiles, Sonatel jouera un rôle central dans le bon déroulement des Jeux.

Grâce à son expertise et à ses infrastructures technologiques avancées, Sonatel garantit une connectivité optimale pour tous les acteurs impliqués : athlètes, spectateurs, médias et organisateurs. Ce partenariat assure une expérience immersive et fluide, mettant en avant le savoir-faire numérique du Sénégal sur la scène internationale.

Une opportunité unique pour le Sénégal

Au-delà de l’aspect technologique, cette collaboration s’inscrit dans une dynamique de développement durable et d’inclusion. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 représentent une occasion unique pour le Sénégal de démontrer son leadership en matière de digitalisation et d’innovation. En impliquant le secteur privé national, l’événement contribue à la mobilisation des ressources locales, favorisant ainsi la croissance économique et sociale du pays.

L’engagement de Sonatel dans ces Jeux illustre la capacité du Sénégal à accueillir des manifestations internationales d’envergure, tout en renforçant son positionnement en tant que hub numérique de référence en Afrique. Cette initiative laisse également un héritage fort pour les générations futures, en dotant le pays d’infrastructures modernes et performantes.

Un partenariat au service de l’excellence

Ce partenariat entre le COJOJ et Sonatel témoigne de l’ambition du Sénégal d’organiser des Jeux spectaculaires, innovants et inspirants. En unissant leurs forces, les deux entités entendent offrir au monde un événement mémorable, à la hauteur des attentes du mouvement olympique et des aspirations de la jeunesse africaine.

L’Afrique accueille, Dakar célèbre !