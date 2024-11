Le ministre des affaires étrangères de la Turquie a réaffirmé « la nécessité de développer les échanges commerciaux entre le continent et son pays. Des échanges qui s’élèvent à 32 milliards d’euro en 2023. Alors que la Turquie a effectué 6,5 milliards d’euros d’investissements sur l’Afrique sur la même période. »

Aussi, le pays de Recep Tayyip Erdogan a voulu également renforcer ses partenariats avec les pays du Sahel qui en ont beaucoup perdu surtout avec la France, depuis l’avènement des putschs militaires. Il a d’ailleurs signé avec le Niger un accord minier récemment.

Le ministre Hakan Fidan a également rappelé, « la Turquie qui essaie de développer ses exports militaires au cours des dernières années est devenue le quatrième exportateur d’armes en Afrique et occupe les 1/5eme du marché de la construction. »

Le sommet organisé sous thème du « Partenariat renforcé pour le développement commun et la prospérité » a réuni les décideurs africains et turcs qui ont établi un plan d’action, couvrant la période 2022-2026. Lequel oriente le partenariat Afrique-Turquie « dans un large éventail de domaines allant de la paix, la sécurité et la justice aux investissements dans les infrastructures, le commerce et l’autonomisation des femmes ainsi que l’éducation des jeunes ».