« Nous sommes convaincues que Sokhna Diagne apportera son leadership exceptionnel à Khuwaylid Capital, premier fonds d’investissement islamique à impact en Afrique francophone, basé à Dakar ».

Une information partagée sur la page Linkedin de Women’s Investment Club (WIC). Qui rappelle que « le fonds investit dans les PME de l’agro-industrie, de la santé et de l’éducation pour un impact économique, social et environnemental positif. Avec un impressionnant parcours, Sokhna Diagne préside également plusieurs conseils d’administration, dont ceux de DUOPHARM SA et de l’Université des Sciences de la Santé de Dakar.

Engagée dans des causes sociales et humanitaires, elle est Vice-Présidente de la LISCA et membre de la Soutoura Fondation.