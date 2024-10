Selon Edoh Kossi Amenounve, DG de la BRVM, et Thierno-Habib Hann, PDG de Shelter Afrique, « cette collaboration représente une étape cruciale dans le renforcement de la capacité des marchés africains à financer le développement de logements durables, en particulier dans les huit pays de l’UEMOA, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. »

Ils ont fait comprendre que « les deux institutions financières travailleront ensemble pour concevoir et mettre en œuvre un plan d’émission d’obligations sur le marché financier régional de la BRVM ; Promouvoir l’utilisation d’obligations vertes, de genre, islamiques et de la diaspora pour soutenir le financement du logement dans la région de l’UEMOA ; Encourager l’investissement de capitaux dans le secteur du logement communautaire par le biais de fonds d’investissement immobilier. »

Lors de son intervention Thierno-Habib Hann patron du BRVM a souligné « l’importance du partenariat dans la résolution de la crise du logement en Afrique. Le déficit de logements en Afrique dépassant désormais les 53 millions d’unités, nous devons rapidement intensifier nos efforts. Ce protocole offre l’opportunité de mobiliser les capitaux nécessaires pour financer des projets de logements abordables et durables à travers le continent. »

Le Dr. Edoh Kossi Amenounve, lui renseigne que « La BRVM est fière de s’associer à Shelter Afrique Development Bank (ShafDB) pour stimuler les flux d’investissement dans le marché du logement en Afrique. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de notre mission de promotion des marchés de capitaux et de soutien au développement durable dans l’espace UEMOA ».

Les deux Organisations veulent donc répondre au déficit croissant de logements en Afrique, actuellement estimé à plus de 53 millions d’unités. Leur partenariat se concentrera alors sur la mobilisation de ressources financières par le biais d’instruments innovants tels que les obligations vertes, sociales et liées au développement durable (GSSS), et les fonds d’investissement immobilier (REIT). »