De nationalité mauritanienne, M. Tah a été élu par le Conseil des gouverneurs de la Banque, composé des ministres des Finances et de l’Économie ou des gouverneurs des banques centrales des 81 pays membres régionaux et non régionaux du Groupe de la Banque. Ce Conseil est la plus haute instance décisionnelle du Groupe de la Banque.

Les résultats ont été annoncés par Nialé Kaba, ministre de l’Économie, du plan et du développement de la Côte d’Ivoire et présidente du Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque, le candidat élu devant obtenir au moins 50,01 % à la fois des voix régionales et non régionales.

Tah possède plus de 35 ans d’expérience en finance africaine et internationale. Il a présidé la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) pendant dix ans à partir de 2015, où il a mené une transformation complète qui a quadruplé le bilan de la banque, lui a valu une notation AAA et l’a positionnée parmi les banques de développement les mieux notées en Afrique.

S’adressant aux gouverneurs de la Banque et aux médias peu après l’annonce des résultats, M. Tah a lancé: « Au travail maintenant! Je suis prêt. »

Ancien ministre de l’Économie et des Finances de la Mauritanie, M. Tah a occupé des postes de haut niveau dans des institutions multilatérales et a dirigé des opérations de réponse à des crises, de réforme financière et de mobilisation innovante de ressources pour l’Afrique.

Le comité directeur du Conseil des gouverneurs a reçu et approuvé un total de cinq candidats avant la date de clôture du 31 janvier 2025. La liste des candidats a été officiellement annoncée le 21 février 2025.

Le nouveau président de la BAD avait comme challengers Amadou Hott (Sénégal) , Samuel Maimbo (Zambie) , Mahamat Abbas Tolli (Tchad) et Mme Bajabulile Swazi Tshabalala (Afrique du Sud).

Tah prendra ses fonctions le 1er septembre 2025, pour un mandat de cinq ans, au terme du deuxième mandat du président actuel, M. Akinwumi Adesina.

L’élection d’un nouveau président intervient à un moment crucial des six décennies d’existence du Groupe de la Banque. L’Afrique a su rester résiliente malgré les chocs climatiques, les perturbations économiques et l’évolution du paysage géopolitique, mais elle doit accélérer ses efforts, sous peine de prendre du retard dans la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et des Objectifs de développement durable, résumés dans les « High 5 » du Groupe de la Banque.

Les Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque africaine de développement se déroulent du 26 au 30 mai à Abidjan, en Côte d’Ivoire, sous le thème « Tirer le meilleur parti du capital de l’Afrique pour favoriser son développement ».

Le Groupe de la Banque africaine de développement comprend trois entités : la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement et le Fonds spécial du Nigéria. Ses pays actionnaires comprennent 54 pays africains, encore appelés pays membres régionaux, et 27 pays non africains, également appelés pays membres non régionaux.

Les anciens dirigeants de la Banque africaine de développement depuis sa création en 1964 sont :

Mamoun Beheiry (Soudan), 1964-1970

Abdelwahab Labidi (Tunisie), 1970-1976

Kwame Donkor Fordwor (Ghana), 1976-1980

Willa Mung’Omba (Zambie), 1980-1985

Babacar N’diaye (Sénégal), 1985-1995

Omar Kabbaj (Maroc), 1995-2005

Donald Kaberuka (Rwanda), 2005-2015

Akinwumi Adesina (Nigéria), 2015-2025.