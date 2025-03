Cet événement majeur mettra l’accent sur l’accès au logement pour toutes les catégories sociales et réunira les professionnels de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction.

Le salon vise à renforcer la concertation entre les différents acteurs du secteur de l’habitat et à enrichir l’offre en matière de logement. Il offrira une plateforme d’échange entre professionnels, décideurs publics et citoyens afin de discuter des stratégies et politiques d’urbanisation.

Certaines activités du SENHABITAT 5 se dérouleront au Centre international de conférences Abdou-Diouf et au Centre des expositions de Diamniadio, tandis que d’autres auront lieu à la Place de la Nation à Dakar.

Lors du lancement des préparatifs, le secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement, Momath Talla Ndao, a souligné l’objectif principal de cette édition : permettre à toutes les catégories sociales d’accéder à un logement décent. Selon lui, les programmes actuels ne permettent pas encore un accès équitable au foncier et à l’autoconstruction pour les ménages sénégalais.

L’Ordre des architectes du Sénégal est également impliqué dans l’organisation de cet événement. À cette occasion, un symposium des architectes africains se tiendra parallèlement à Dakar, une innovation qui enrichira le dialogue sur l’avenir des villes africaines.

Les défis urbains sont au cœur des préoccupations des organisateurs. Massamba Diop, président de l’Ordre des architectes du Sénégal, a insisté sur la nécessité de redéfinir les villes sénégalaises : « Nos villes, telles qu’elles sont configurées, posent problème. À long terme, elles seront invivables ».

Le gouvernement, conscient de ces enjeux, a reçu une directive du chef de l’État en Conseil des ministres, demandant une refonte du modèle urbain. La rénovation urbaine sera donc un axe clé des discussions, avec l’ambition de repenser l’aménagement des espaces urbains pour une meilleure qualité de vie.

Le symposium des architectes africains, qui se tiendra en parallèle, réunira des experts de divers domaines tels que l’architecture, l’urbanisme, l’ingénierie, l’aménagement paysager et l’environnement. L’objectif est d’échanger des expériences et de proposer des solutions adaptées aux réalités africaines.

Avec SENHABITAT 5, le Sénégal ambitionne ainsi de poser les bases d’une politique urbaine inclusive et durable, en offrant à tous un cadre de vie amélioré et en repensant la ville du futur. Ce salon constitue une opportunité unique pour discuter des innovations et des réformes nécessaires pour un habitat plus accessible et mieux adapté aux besoins des populations. (Avec Rts.sn)