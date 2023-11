Le travail va débuter dans quelques jours, selon le tout nouveau président de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE), Ibrahima Niane, qui a fait cette déclaration le jeudi 2 novembre 2023, à Dakar.

Quand le problème de la facturation de la SENELEC s’est posé, « nous avons reçu, sur demande des initiateurs de la pétition, un mémorandum dans lequel figure un point saillant relativement au système de facturation de la SENELEC. Et nous, en tant que régulateur, nous nous sommes autosaisis pour prendre à bras le corps cette question et ce, en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes telles que les associations de consommateurs, la SENELEC et le ministère du Pétrole et des Energies, pour situer les problèmes et y apporter des solutions idoines », a expliqué M. Niane.

Il s’est ainsi exprimé en marge d’une rencontre de présentation du nouveau Collège du Conseil de régulation mais également la prise de contact avec les associations de consommateurs et autres partenaires. « Nous sommes sur les termes de référence pour cerner les objectifs, les résultats attendus et le calendrier. Et, d’ici la semaine prochaine, toutes les parties prenantes auront droit à un échange sur ledit cadre qui définit l’objectif, la portée et le processus ».

Lors de cette rencontre, Ibrahima Niane annonce le démarrage d’une enquête de terrain pour produire un rapport sur le problème. Lequel rapport fera l’objet d’un partage avec l’ensemble des parties prenantes. Avec certitude, des recommandations allant dans le sens de l’amélioration du système de facturation de la SENELEC seront formulées. En définitive, ajoutera M. Niane, l’objectif c’est d’avoir une énergie en quantité, en qualité et à prix raisonnable.

Le nouveau de la Commission de régulation du secteur l’énergie a profité de cette tribune, pour pour décliner sa nouvelle feuille de route : « depuis que j’ai pris les commandes, j’ai, de concert avec les commissaires, travaillé sur la nouvelle feuille de route aux fins de mieux rendre opérationnel la CRSE, qui, comme vous le savez, fusionne l’ancienne Commission de régulation du secteur de l’électricité et le Comité national des hydrocarbures, avec des missions et des attributions renforcées ».

En dehors du Conseil de régulation, avec le Secrétariat exécutif qui sera le bras opérationnel de la CRSE et d’un Comité de règlement des différends qui sera présidé par un magistrat, sur désignation du ministre de la Justice (représentant du Conseil de régulation, un représentant de l’administration, un représentant des consommateurs, et un représentant des opérateurs), il y aura parallèlement des commissions consultatives venant de «l’administration, des consommateurs et un représentant des opérateurs».