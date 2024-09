L’annonce a été faite ce lundi par le vice-président du CNP, Amadou Seck, lors de la réunion préparatoire des États Généraux de l’Industrie et du Commerce, a-t-on appris de sources médiatiques.

« Aujourd’hui, avec l’avènement du Projet [Nouveau Référentiel des Politiques Publiques], les nouvelles autorités veulent parler avec le patronat d’une seule voix », a-t-il déclaré, ajoutant que le processus de fusion est déjà en cours et devrait être finalisé d’ici la fin de l’année.

La fusion permettra aux deux organisations patronales du pays de consolider leurs branches d’activités, qu’il s’agisse de l’industrie, du commerce ou des assurances, afin de parler d’une même voix.

La CNES et le CNP regroupent environ 90% des entreprises formelles au Sénégal, couvrant des secteurs diversifiés, allant de l’agroalimentaire à l’industrie pétrolière, en passant par le gaz, les filières de production de tomates et de riz, et même les concessionnaires automobiles.