En partenariat avec Invest for Job, qui soutient les PME dans des secteurs clés, le gouvernement du Sénégal se dit décidé à développer l’industrie locale.

Pour se faire d’après le ministre du Commerce Serigne Gueye Diop, il faut d’abord organiser l’importation des matières premières. Par exemple, dans le domaine de l’artisanat, on constate un paradoxe dans le secteur du cuir.

« On exporte du cuir pour ensuite le réimporter. Je suis allé à Ngaye la dernière fois, mais effectivement, c’est ce que nous constatons. En faite j’ai pas compris la logique derrière cela. Et c’est là que nous voulons que Invest for Job nous appuie », a indiqué le ministre qui annonce cependant, des mesures de protection comme l’interdiction de l’importation des matières premières.

« Je vais interdire l’importation de tout ce qui est matière première. A commencer par le Fëgue Diaye, ( La friperie ). Parce qu’il faut savoir ce que l’on veut. Pour développer l’industrie locale, il faut la protéger. Et nos partenaires européens le savent bien. la Chine, le Japon, les États-Unis et l’Europe mettent des taxes contre tout produit qui les gênent sur le marché. On le sait. Alors pourquoi le Sénégal ne pourrait pas le faire », s’interroge-t-il.

Quid aux règles de l’organisation mondiale du commerce ? « Mais chacun joue avec les règles de l’Omc. Et moi je dois protéger les industriels sénégalais, les artisans sénégalais et le secteur cotonnier sénégalais. Et nous allons le faire », a-t-il insisté.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye DIOP parlait ainsi lors d’un atelier champions for Jobs tenu à Dakar le 9 décembre 2024. C’est un programme de la Coopération allemande, mis en œuvre par la GIZ qui a pour objectif d’accroître la croissance génératrice d’emplois des entreprises africaines et européennes présentes au Sénégal.