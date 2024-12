Abordant la question de l’application intégrale du Code pastoral, en conseil des ministres, le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier Ministre Ousmane Sonko et au Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage Mabouba Diagne de relancer l’organisation de la Journée nationale de l’Elevage.

Selon le président de la République, « cette manifestation nationale de référence, doit demeurer un moment de concertation et de dialogue privilégié entre l’Etat et les acteurs de l’Elevage, mais également une instance inclusive d’évaluation et d’accélération de la transformation du sous-secteur. »

Ainsi, il a invité le Ministre en charge de l’Elevage, en relation avec le Ministre des Finances et du Budget, de relancer le financement du sous-secteur de l’Elevage avec un renforcement significatif des ressources et des mécanismes opératoires du Fonds de Stabulation (FONSTAB). »

La journée nationale de l’élevage est aussi un cadre de dialogue entre l’Etat et les acteurs de l’élevage pour une convergence de vue sur la politique, les stratégies, les moyens d’actions, afin d’aboutir à une valorisation durable du grand potentiel de ce secteur qui contribue au développement économique du pays.