C’est la Fondatrice et la présidente-directrice générale d’AGROMET SERVICE. Afoussatou Thiam est une start-up en technologie qui dit être conscient que « l’agriculture est le pilier de développement de plusieurs pays africains. Et selon leur niveau de développement 20 à 80% de la variation des rendements dépendent de la variabilité climatique. »

Alors, « pour répondre à cette problématique, on propose AGROMET SERVICE ; C’est une solution de conception de station météorologiques connectées intelligentes au service des agriculteurs. Cette solution est un outil d’adaptation et de résilience face aux changements climatiques. AGROMET SERVICE est équipée de capteurs fiables et durable dotée d’application web et mobile pour le suivi et monitoring des données à distance. AGROMET SERVICE est une technologie de pointe pour atteindre les objectifs de développement durable. Elle permet d’améliorer les conditions de travail et de vie des agriculteurs. En leur permettant d’avoir accès à l’information sur les conditions climatiques en temps réel, Optimiser l’utilisation des ressources, booster la productivité et augmenter les rendements des agriculteurs », a-t-elle expliqué.

Afoussatou a fraîchement remporté le deuxième prix du concours POESAM, (Prix Orange de l’entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient), organisé par Orange digital Center. Un prix qui s’élève à 4 000 000 de Franc CFA, selon un communiqué parvenu à Réussir Business.