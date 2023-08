Selon un rapport de la direction générale du secteur financier du ministère des finances et du budget, la somme des crédits accordés par les structures de microfinance a augmenté de 9% au premier trimestre de 2023 par rapport au trimestre précédent. Ainsi, 171 606 Crédits ont été décaissés pour un montant moyen de 1 141 725 FCFA.

Une hausse de 3% du nombre de membres et de clients est enregistrée s’établissant à 4 034 538. La situation correspond à un taux d’inclusion financière de 18,8% du secteur de la microfinance.

L’encours des dépôts s’est également accru de 4% pour ressortir à 511,3 milliards FCFA, correspondant à 3,1% du PIB et à 9,1% des dépôts bancaires. S’agissant de l’encours de crédit, une augmentation de 2,8% est notée pour atteindre 617,3 milliards, représentant 11,9% des crédits à l’économie et 3,7% du PIB.

Par rapport à la répartition, par catégorie, les dépôts des hommes et des femmes représentent respectivement 52% et 26% de l’encours total. Ces dépôts affichent une progression chez les hommes (4% soit 263,8 milliards FCFA) et chez les femmes (10% soit 133,9 milliards).