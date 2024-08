L’État du Sénégal a décidé de réexaminer les contrats conclus par l’ancien régime dans les secteurs stratégiques, comme promis par les nouvelles autorités ( Oumane Sonko et Bassirou -D-Faye) alors qu’ils étaient dans l’opposition. L’objectif reste la sauvegarde de l’intérêt national. C’est un panoplie d’experts dirigés avec à sa tête El Hadji Ibrahima Diop et des avocats.

Pour rappel, c’était l’une des grandes promesses du duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko lors de la présidentielle de Mars 2024. Cette promesse semble commencer à se concrétiser puisque le Premier ministre Sonko a officiellement installé ce 19 août 2024 une commission sur le sujet. Le Premier ministre rappelle ainsi qu’une plus grande transparence et un rééquilibrage des contrats signés par l’État du Sénégal est un combat de longue date.

» En tant que parti politique d’opposition, nous avions vigoureusement dénoncé la manière dont les accords et les conventions étaient conclus, souvent au détriment des intérêts stratégiques du Sénégal et nous avions pris des engagements fermes de revenir sur ces accords et travailler à les rééquilibrés « , déclaré Ousmane Sonko.