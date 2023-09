Depuis lundi, Ziguinchor accueille la deuxième édition du Camp international de formation sur les bonnes pratiques agroécologiques paysannes. Organisée par le mouvement « Pan Africain des femmes rurales – nous sommes la solution » cette édition vise à renforcer la “production des semences horticoles”.

Pendant 7 jours, la cinquantaine de participants, leaders et agents techniques d’associations des femmes rurales membres dudit mouvement vont être outillés aux techniques de production, de conservation, de sélection et de protection des semences horticoles.

Les formations de ce camp vont permettre aux producteurs d’entrer dans un processus d’autonomisation.

“Après avoir fertilisé les terres, il faut penser aux semences reproductives. Et c’est ainsi que nous avons jugé nécessaire de renforcer la capacité des acteurs sur comment on doit produire nos propres semences pour aller vers cette autonomisation et cette souveraineté semencière”, a expliqué la présidente du “mouvement Pan africain des femmes rurales- nous sommes la solution”, Mariama Sonko. (Source APS)

Le « Mouvement Panafricain des femmes rurales -nous sommes la solution » œuvre pour la promotion de l’agriculture écologique et la souveraineté alimentaire.

Les travaux de ce camp sur l’agroécologie ont été officiellement lancés par l’adjoint au sous-préfet de Niaguis, Idy Ba.