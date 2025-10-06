À quelques mois de la conférence MSGBC Oil, Gas & Power 2025, qui se tiendra à Dakar les 9 et 10 décembre, le Sénégal a annoncé une réforme significative de sa législation dans le secteur extractif. Le ministre de l’Énergie et des Mines, Birame Souleye Diop, a affirmé que les codes pétroliers et gaziers du pays seront revisités afin de vérifier si le cadre réglementaire est en phase avec les évolutions économiques et énergétiques contemporaines.

Cette réforme se concentre sur trois axes principaux : améliorer la transparence, renforcer le contenu local et assurer une répartition équitable des revenus au profit des citoyens sénégalais. Dans un contexte où le Sénégal attend ses premiers barils de pétrole et où le gaz offshore est devenu un élément clé de la transition énergétique, le défi consiste à attirer des investissements tout en maximisant les bénéfices pour la population locale.

La révision des textes législatifs sera achevée avant le début de la conférence MSGBC Oil, Gas & Power 2025, un événement majeur pour les acteurs du secteur énergétique en Afrique de l’Ouest et du Centre. Dakar accueillera des décideurs politiques, des investisseurs et des opérateurs internationaux autour des thèmes de la souveraineté énergétique, de la transformation industrielle et du financement de projets. Pour le Sénégal, qui aspire à devenir un hub énergétique régional, la présentation d’un cadre légal moderne