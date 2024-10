Le Chef de l’État veut ainsi que l’on améliore les marges de manœuvres des pouvoirs publics. Parce que le pays fait face à des urgences de redressement de la situation économique.

Alors il faut mettre en exergue, selon lui, «l’importance d’un Etat performant dans ses missions, méthodes et modes d’intervention afin de soutenir la montée en puissance des Pôles territoires identifiés. Ces Pôles doivent s’ériger en véritables bassins de l’industrialisation du Sénégal intégrant des filières stratégiques moteurs de croissance, de développement durable équitable et de création d’emplois. Et le Gouvernement doit davantage valoriser les filières et secteurs fortement créateurs d’emplois.»

D’après le communiqué le président de la République a demandé au Gouvernement « de proposer une politique nationale de l’emploi conforme aux objectifs de la Vision Sénégal 2050 déclinée et de veiller au suivi permanent des entreprises publiques et privées en difficulté afin de préserver le tissu économique et l’emploi. Dans cette dynamique de changement de paradigme dans la gouvernance publique, il faut une responsabilisation plus soutenue du secteur privé national. »

Dans le registre de l’environnement des affaires, il a souligné « l’impératif pour le Gouvernement d’accentuer l’amélioration incitative de ce secte notamment en termes d’attractivité et de compétitivité, le renforcement du dialogue Etat-secteur privé, la digitalisation des administrations, la promotion de « champions nationaux » dans tous les secteurs porteurs et dans toutes les filières stratégiques et, bien sûr, la transformation de l’économie informelle, fortement ancrée dans notre société, pour en faire un levier de croissance et de création d’emplois décents. »