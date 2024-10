D’abord c’est le maire de la Localité, Alioune Ndoye, qui assure que « pour une harmonisation du cadre normatif tenant compte du code minier et du code des hydrocarbures, les autorités étatiques ont exposé les défis à relever dans le cadre des préparatifs de l’exploitation du bloc gazier Yaakaar-Teranga. Toutes les stratégies sont peaufinées pour capter toutes les opportunités. »

Le représentant du ministre de l’énergie, à cette rencontre, Yahya Badiane constate, lui, que « beaucoup de gens nourrissent des craintes par rapport aux conséquences nocives pouvant découler des opérations extractives de ces ressources. Mais qu’ils sachent que nous devons prendre exemple sur les pays pétrolier ayant réussi une bonne exploitation de leurs ressources. C’est pourquoi d’ailleurs nous sommes en train de nous enquérir des préoccupations des habitants en zones d’exploitation par rapport aux impacts environnementaux et sur leurs activités en mer. Dans beaucoup de pays producteurs de pétrole, la pêche et l’industrie gazière et pétrolière cohabitent bien. Donc c’est bien possible au Sénégal. »

A son avis, « ces ressources constituent une opportunité qui peut susciter l’espoir chez les jeunes. Ces derniers doivent rester chez eux et apprendre les métiers énergétiques et éviter l’émigration irrégulière. Sinon ce sont d’autres étrangers africains et même européens qui viendront le faire. Et ce serait une perte pour notre pays. C’est pourquoi l’Etat s’est beaucoup investi dans la formation des jeunes sur les métiers du pétrole. »

L’Organisation Non Gouvernementale (ONG) Citoyens Actifs pour la Justice Sociale (CAJUST), co-organisateur du Forum s’est dit rassuré par la déclaration de l’Autorité étatique.

« Nous comprendrons d’ailleurs qu’il y a beaucoup de pistes, après réflexion, qui peuvent profiter les jeunes et les femmes de la commune de Cayar, dans le domaine de l’exploitation pétrolière et gazière. Ça peut permettre aux jeunes d’avoir de nouveaux métiers, de créer de nouvelles entreprises au niveau local. Donc, il y a beaucoup d’Opportunités. Nous avons demandé aux autorités dans un contexte de renégociations des contrats, de tenir compte des bénéfices qui doivent aller directement chez les populations. Parce qu’on voit que rien n’envisage cela », a souligné le Directeur Général du CAJUST Demba Seydi.